Rioolinspectie op het Middengebied

Afgelopen week werd door medewerkers van Van der Valk-de Groot inspectie van de riolering op het Middengebied uitgevoerd. Met een hogedrukspuit met heet water werden de rioolbuizen schoon gespoten en een karretje met daarop bevestigd een camera werd met een kabel door de buis getrokken.

Zo kan men op een tv-scherm in de besturingswagen zien of er scheuren of verzakkingen zijn in de riolering. Woensdag werd het riool op de Florijn en de Kaper door de mannen geïnspecteerd. De inspectie vond in de gehele woonwijk plaats. Op de T-splitsing Dukaton met de Spaanse Rijer vond tevens graafwerk plaats. Hier werd een deel van de ondergrondse leiding vernieuwd.