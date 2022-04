RKAV Zaal onderuit tegen BE '79

Een gehavend RKAV Volendam heeft vrijdagavond met 3-4 verloren van Be '79 uit Berkel-Enschot. De ploeg van coach Hjalmar Hoekema staat daardoor voorlopig achtste in de voorjaarspoule van de Eredivisie zaalvoetbal.

Volendam kon slechts over zes veldspelers beschikken en dat brak de poeg uiteindelijk. Na een 0-1 ruststand begonnnen de Volendammers sterk aan de tweede helft. Nick Schilder, die eerder de paal had geraakt, zorgde voor de verdiende gelijkmaker.

Volendam bleef strijden voor een beter resultaat maar door de aanvallende instelling wist BE ’79 binnen twee minuten de stand naar 1-3 te tillen. Via Tim Taylor deed Volendam nog iets terug en besloot Hoekema met een meevoetballende keeper te spelen. Uiteindelijk wierp dat zijn vruchten af en was het Nick Schilder die de eindstand 3-4 op het bord zette.