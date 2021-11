RKAV Zaal pakt punt tegen Veerhuys

De zaalvoetballers van RKAV traden vrijdag aan tegen HV/Veerhuys. De gasten uit Hoorn gingen gelijk goed van start, na drie minuten keek Volendam tegen een achterstand aan.



Volendam ging op zoek naar de gelijkmaker, maar kon pas in de 15e minuut via Kevin Mühren de gelijkmaker aantekenen. Echter Veerhuys wist voor de rust alweer de 1-2 te maken.



De sfeer in de wedstrijd er niet beter op naarmate de wedstrijd vorderde. Veerhuys kreeg zelfs een rode kaart aan de broek. Robin Kwakman zorgde uiteindelijk voor de 2-2.