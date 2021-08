RKAV-zaal verliest ook oefenduel tegen Marlène

Na het verlies van vorige week tegen Hovocubo was nu ook Marlène te sterk voor het team van de afwezige coach Hjalmar Hoekema. Het begin was voor de bezoekers die hoog druk zetten waar de Volendammers geen raad mee wisten. De gasten kwamen dan ook verdiend op voorsprong.

Gaandeweg de eerste helft kreeg RKAV meer grip op het spel en was het Michael Tol (Pier) die met een prachtig doelpunt de gelijkmaker scoorde. Even later was het Frank Boogaard die de keeper van Marlène met een lobje passeerde.

In de tweede helft ging het tempo omhoog en trok Marlene de wedstrijd naar zich toe en met 3-5 (nog 1x Frank Boogaard) winnend wist af te sluiten. Volendam liet echter niet het achterste van haar tong zien door Robin Bont op de bank te houden, zodat het treffen in de competitie een heel ander verloop kan krijgen.