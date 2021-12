RKAV-zaal volgend seizoen ook in Eredivisie

Na een (benauwde) 4-3 overwinning op laagvlieger Groene Ster vrijdagavond, is het team van coach Hjalmar Hoekema verzekerd van een plek bij de bovenste acht teams en daarmee is een plek in de eredivisie volgend seizoen zeker gesteld.

Volendam was de bovenliggende partij, maar de keeper van Groene Ster hield zijn ploeg met een paar prachtige reddingen op de been. Toch was hij twee maal kansloos op twee afstandsschoten van Kevin Muhren. In de tweede helft bewees Robin Kwakman (ballap) met twee treffers zijn waarde voor dit team.



Deze overwinning betekent ook dat het team mee mag doen aan de winnaarspoule en dat er dus nog 14 leuke wedstrijden tegen de beste teams van Nederland gespeeld gaan worden.