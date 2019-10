RKAV Zaterdag 1 verzuimt te winnen

Na wat tegenvallende resultaten begon de zaterdag 1 was (te) voorzichtig aan de wedstrijd tegen Staphorst. Vooral in de eerste helft gebeurde er weinig en aan beide kanten kon maar één kans worden genoteerd maar gescoord werd er niet.

Na de thee begon Volendam sterk aan de tweede helft en na een goede onderschepping kwam de bal bij Stefan Plat die de vrijstaande Jens Kras keurig bediende en met een kopbal in het lege doel was de stand 1-0.

Even later was het Niels Springer die op de paal schoot en Jens Kras schoot in de handen van de keeper. Plotseling was het offensief van Volendam voorbij, de krachten leken weggevloeid en Staphorst kwam kort voor tijd op 1-1. Met kunst en vliegwerk werd het gelijke spel verdedigd en Volendam kon een punt bijschrijven en staat nu op een 11de plaats in de competitie.