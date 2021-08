Rob Braan wint Edwin Bond Memorial Footgolf Toernooi

Afgelopen zaterdag werd het jaarlijkse Edwin Bond Memorial Footgolf Toernooi georganiseerd op de golfbaan in Spaarnewoude. Edwin overleed begin 2018 plotseling en was een actief lid van de Palingprofs. Een groep zakelijke professionals die leuke netwerkevenementen organiseren. Een van die evenementen was een footgolf toernooi. Na zijn overlijden wordt dit toernooi nog ieder jaar in zijn nagedachtenis georganiseerd. Eerder werd in deze krant ruim aandacht besteed aan zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostela.