Robert Kroon schrijft eerste Engelstalig fantasy boek

Volendam beschikt sinds kort over een heuse fantasyschrijver. De 25-jarige Robert Kroon heeft onlangs zijn eerste boek voltooid. ,,The Timekeeper Chronicles: Elements Unleashed is het eerste van een vijfdelige fantasy boekenserie die in Nederland uitgegeven zal worden”, vertelt de ambitieuze hobbyschrijver, die actuaris van beroep is. ,,Je kunt het verhaal zien als een mix tussen Game of Thrones en Avatar: The Last Airbender.” Komende zaterdag om 14.00 uur zal Robert bij Boekhandel Jan Cas Sombroek in de winkel aanwezig zijn om het boek te presenteren en te signeren.

Door Kevin Mooijer

Vier jaar geleden ontstond bij Robert het idee om een boek te gaan schrijven. ,,Ik ben altijd al groot liefhebber geweest van fantasyboeken. Bij voorkeur lees ik de boeken zoals ze bedoeld zijn; Engelstalig. Vier jaar geleden merkte ik dat het steeds vaker voorkwam dat ik een verhaallijn of plot anders zou hebben geschreven dan de bewuste schrijver waarvan ik op dat moment een boek las. Daarnaast speelde ik met ideetjes voor een eigen verhaal. Voor mijn werk zit ik vaak anderhalf uur in de auto. Op die momenten ben ik aan het malen over mijn personages en verhalen.”

De Volendammer besloot achter zijn computer te duiken en uit te werken wat hij allemaal in zijn hoofd had. ,,Het is dus eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Om mezelf gemotiveerd te houden ging ik op zoek naar een testgroep. Ik maakte de afspraak dat zij om de week twee hoofdstukken opgestuurd zouden krijgen en mij vervolgens van feedback zouden voorzien. Met die stok achter de deur móest ik wel iedere week een hoofdstuk schrijven. Die druk heb ik nodig om goed te kunnen presteren.”

Inmiddels is het eerste deel van de boekenreeks afgerond. ,,Het boek heet Elements Unleashed en maakt deel uit van de serie The Timekeeper Chronicles. Dit eerste deel telt 350 pagina’s en het is Engelstalig. Samen met een vertaalster heb ik geprobeerd het boek naar het Nederlands te vertalen, maar we waren het er al gauw over eens dat dit het verhaal geen goed deed. Wel wil ik er graag bij vermelden dat het Engelse taalgebruik zeer toegankelijk is.”

De actuaris heeft in totaal vier jaar werk gehad om zijn boek te voltooien. ,,Het eerste jaar was het leukste. Ik was continu bezig met mijn verhaal verder ontwikkelen en uit te schrijven. Vervolgens heb ik nog eens drie jaar werk gehad om het telkens te herschrijven. Pas nu – na acht herschrijvingen – ben ik tevreden over het resultaat.”

Dat Robert vier jaar over zijn eerste boek heeft gedaan wil niet zeggen dat het nog eens vier jaar duurt voordat het tweede deel uitkomt. ,,Ik ben nu meer ervaren en weet wat me te wachten staat. Ik kan nog niks beloven, maar ik ga mijn best doen om het tweede deel binnen vier jaar af te hebben”, lacht hij.

,,Je kunt het boek zien als een mix tussen Game of Thrones en Avatar: the Last Airbender. Het verhaal speelt zich af in een middeleeuwse setting. Mensen ontdekken dat ze zowel de standaard elementen als water, vuur, aarde en lucht, als ook aanvullende elementen kunnen besturen. In totaal volgt het boek zes verhaallijnen die toewerken naar een gigantische veldslag. In dit eerste deel zijn de verhalen over een soldaat en een generaal de voornaamste verhaallijnen. De overige vier verhaallijnen zullen de komende boeken meer naar de voorgrond treden.”

Het boek oogt intrigerend met haar zwarte kaft, grote titel en gouden zakhorloge. ,,De cover is door een Volendammer ontworpen. Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om alles in eigen beheer uit te brengen. Het vinden van een uitgever blijkt geen makkelijke opgave. Ik heb een aantal uitgeverijen van fantasyboeken benaderd, maar zij gaven te kennen alleen Nederlandstalige boeken uit te brengen. Dan ga je je wat meer richten op de Engelse en Amerikaanse uitgeverijen, maar dan ondervind je dat je daarvoor een tussenpersoon nodig hebt. Om in aanmerking te komen voor zo een agent beoordelen ze je werk aan de hand van de eerste drie hoofdstukken en een samenvatting. Als ze dat goed genoeg vinden, lezen ze het hele manuscript. Vervolgens, als je geluk hebt, vertegenwoordigt een agent je dan bij buitenlandse uitgeverijen. Ik heb begrepen dat deze agenten maandelijks meer dan driehonderd inzendingen krijgen en er hooguit één per maand accepteren.”

Na - zonder succes - tachtig agenten aan te hebben geschreven besloot Robert zelf een drukkerij te benaderen. ,,Dit houdt wel in dat je zelf verantwoordelijk bent voor de cover en eventuele afbeeldingen in het boek. Voor de inleiding kom je een uitgebreide landkaart tegen van de wereld waarin het verhaal zich afspeelt. Deze landkaart is ontworpen door een goede vriendin.”

De jonge actuaris heeft driehonderd exemplaren van zijn eerste boek laten drukken. The Timekeeper Chronicles: Elements Unleashed zal vanaf komende zaterdag bij Boekhandel Jan Cas Sombroek in de schappen liggen en kan via Facebook besteld worden door Robert een privébericht te sturen. ,,Het is natuurlijk nog steeds mijn ambitie om alsnog een uitgever te vinden. Als dat lukt, kan ik me meer richten op het schrijven van mijn volgende boeken en word ik ontzorgd wat betreft de randzaken.”

Zaterdag 28 september om 14.00 uur vindt bij Boekhandel Jan Cas Sombroek de officiële presentatie van The Timekeeper Chronicles: Elements Unleashed plaats. Robert Kroon zal aanwezig zijn om zijn eerste boek te presenteren en te signeren.