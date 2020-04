Romy’s Kitchen geopend in de Zeestraat

Zondag 19 april is lunchroom Romy’s Kitchen aan de Zeestraat 8A geopend. De sfeervol ingerichte zaak wordt gerund door Romy Karregat en zij krijgt daarbij assistentie van Tamara Karregat.

Omdat de horeca tijdelijk nog gesloten is, is Romy Karregat alvast begonnen met ‘koffie en taart to go’ om af te halen. Ook kan men er terecht voor diverse smoothies. Zodra de regels voor de horeca verruimd worden gaat Romy’s Kitchen open met een lunchkaart. Het motto is: Passie voor lekker en mooi eten, een pure bewuste keuken.

Bij Romy’s Kitchen kan men terecht voor breakfast, lunch en bites. Voor de eerste kennismaking is nu gestart met ‘koffie en taart to go’ op deze mooie locatie aan de Zeestraat en het Europaplein.