Roos gaat, Brenda komt bij Gerro & Esther

Donderdag aanstaande is het zover. Dan zal Roos Moenis haar laatste werkdag hebben bij drogisterij Gerro & Esther in de Stient. Roos kwam 13 jaar geleden bij G&E in dienst als make-up artist/schoonheidsspecialist. Daarvoor had ze 11 jaren de wereld over gereisd als vertegenwoordigster van het luxe merk Shiseido.

De afgelopen 13 jaar heeft Roos met heel veel plezier gewerkt in de salon en vele klanten mogen behandelen. Het werken met de beste materialen en de grote afwisselende klantenkring maakten dat Roos het al die tijd heel erg naar het zin heeft gehad.

Roos zal vervroegd met pensioen gaan om te genieten van haar nieuwe leventje. Naast lezen zijn de kleinkinderen een prachtige invulling voor haar toekomst. Klanten zullen haar in de toekomst meer in het straatbeeld gaan tegenkomen in plaats van in de salon.

De opvolgster Brenda Visser is afgelopen dagen ingewerkt door Roos. Brenda heeft zelf al jarenlange ervaring met het werken in een eigen salon maar zal door de kennis van haar oud collega nog meer groeien in behandelmethoden.

Alle klanten zijn van harte welkom om donderdagmiddag de hand te komen schudden van Roos. Ze is dan aanwezig in de winkel. Wij wensen Roos en Brenda veel geluk toe.