Roy Veerman de ‘Baby van de Maand’

Uit de geboortekaartjes die in december gedrukt zijn bij Drukkerij Nivo werd bij het begin van het nieuwe jaar het kaartje getrokken van Roy Veerman, die daarmee de ‘Baby van de Maand’ is geworden.

De trotse ouders van Roy zijn Mike en Steffanie Veerman en zij wonen op de Doggersbank 15. Roy zag het levenslicht op dinsdag 10 december om 21.35 uur en woog bij de geboorte 4076 gram. Door Bloembinderij Roses en More uit de Burg. van Baarstraat werd weer een mooi bloemboeket samengesteld.

Omdat moeder Steffanie verhinderd was, kon Mike de bloemen in ontvangst nemen. Uit handen van Paula Kwakman van Parfumeriehuis Gerro en Esther in De Stient kreeg de familie Veerman een rijkelijk met kadootjes gevulde Pampertaart overhandigd. Vanaf deze plaats nog onze hartelijke gelukwensen.