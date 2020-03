Roze gloed op fietspad in de Broeckgouw

Op verschillende plaatsen staan bloesembomen al in bloei in onze gemeente. Het is een kleurrijke aankondiging van de lente.

In de nieuwe woonwijk De Broeckgouw zijn aan weerskanten van het fietspad over de Noorderhaaks en langs het Robbezand en de Blauwe Slenk ook bloesembomen geplaatst. Deze staan nu in bloei en zorgen voor een mooie roze gloed. Ook elders in de tuinen en parken in de gemeente komt langzaam aan steeds meer kleur en fleur.