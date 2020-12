Ruim 200 pakketten rondgebracht met ‘Zon in de Schoorsteen’

Het was dinsdag een drukte van belang in de kantine van Succes, vanwege de actie “Zon in de Schoorsteen”. De vrijwilligers van De Zonnebloem waren heel gemotiveerd om ook dit jaar weer van de actie een succes te maken, mede door de rare tijden met Corona.

Op de oproep in de Nivo om een pakket samen te stellen zijn zeer veel reacties gekomen en daar is De Zonnebloem heel dankbaar voor. Naast pakketten werden ook veel donaties gegeven, zodat er over de 200 pakketten gemaakt konden worden.

’s Morgens zijn de pakketten verdeeld over wijken zodat ’s middags de chauffeurs met hun auto’s door heel Edam en Volendam rond konden rijden om deze te bezorgen. Dit keer waren de jonge hulpjes van de Sint niet geschminkt vanwege corona. Zij belden bij de mensen aan om de pakketten af te geven.