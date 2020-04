Ruimere opstelling van de markt

Drie weken geleden moest de zaterdagmarkt in Volendam ‘s middags vroegtijdig beëindigd worden, omdat het er te druk werd. Zo kon de anderhalve meter afstand-regeling niet gehandhaafd worden door de Handhavers. De markt moest gestopt worden en de bezoekers in de Zeestraat en op het Europaplein werden door de politie gesommeerd weg te gaan.

Er is een nieuwe ruimere opstelling gekomen van de markt en een routing, zodat er een betere doorstroming is ontstaan. In de Zeestraat staan de kramen nog aan één kant, zodat er genoeg ruimte over blijft voor de bezoekers.

Voor alle kramen zijn hekken geplaatst zodat er niet teveel mensen bij elkaar kunnen komen. Mede door de genomen maatregelen kan de markt zo toch gehouden worden. Daar zijn zowel de marktkooplieden als het winkelend publiek heel blij mee.