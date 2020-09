Rustige kermisavond zaterdag op de dijk

Van kermisvieren was zaterdagavond weinig te merken bij de horecazaken op de dijk en het uitgaansgebied. Het was nog rustiger als de ‘normale’ zaterdagavonden in deze coronatijd. De terrassen waren zo goed als leeg.

Daarnaast waren er ook nog enkele fikse buien. Her en der door het dorp waren er thuis en in partytenten in de tuinen achter de woningen wel kermisfeestjes van vrienden- en vriendinnenploegen. Voor de rest was er eigenlijk nauwelijks te merken dat het kermis was.