Sam en Tim Veerman de mascottes van FC Volendam

FC Volendam had zondag tijdens de wedstrijd tegen FC Den Bosch twee mascottes, namelijk de broers Sam en Tim Veerman. Zij wonen op de B. Loenstraat in Edam en voetballen bij de jeugd van de RKAV Volendam.

Ook de ouders Eddy Veerman en Anneke Zwarthoed waren in het stadion present. De twee mascottes trapten met de warming-up een balletje mee met de wisselspelers, liepen samen met arbiter Ruperti het veld op en pakten tevens de wedstrijdbal op.

Ze beleefden een mooie voetbalmiddag en zagen FC Volendam met 1-1 gelijk spelen. Na afloop huldigden zij de ‘Man of the Match’ en dat was Jelle Duin. Hij kreeg een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een dinerbon van Café De Dijk aangeboden.