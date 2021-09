Uitbreiding leidt tot ruimte voor extra badkameradviseur

Sani-Dump Purmerend: 1300 m2 aan A-merken sanitair & tegels tegen bodemprijzen

Het is alweer een jaar geleden dat Sani-Dump van Volendam naar Purmerend is verhuisd. Terugkijkend op het afgelopen jaar concluderen eigenaar Neal ‘Dekker’ Veerman en bedrijfsleider Mark Weber dat het een jaar met pieken en dalen is geweest. ,,De keuze voor de overstap naar dit grotere pand werd mede gemaakt omdat we wilden uitbreiden, maar net nadat we de deuren openden moesten we ze vanwege de coronamaatregelen ook gelijk weer sluiten”, aldus Neal. Inmiddels hebben de heren achter de indrukwekkende sanitairzaak hun draai gevonden in Purmerend. ,,Het gaat zelfs weer zo goed dat we op zoek zijn naar nieuwe medewerkers.”

Door Kevin Mooijer





Tot de zomer van 2020 was Sani-Dump te vinden langs de Julianaweg in Volendam. Wegens een samenloop van omstandigheden werd destijds gekozen om naar een groter pand in Purmerend te verhuizen. ,,Het pand aan de Julianaweg werd verkocht en wij dachten al na over een uitbreiding”, herinnert Neal Dekker. ,,Onze nieuwe winkel in de Voltastraat in Purmerend bevindt zich op slechts tien minuten rijden van de oude winkel. We beschikken nu over een winkel van ruim 1300 m2 die van alle gemakken is voorzien. Klanten hebben zelfs de mogelijkheid om hun gloednieuwe badkamer al kunnen aanschouwen vóórdat hij daadwerkelijk gebouwd is”, doelt Neal op het Virtual Reality-systeem dat onlangs aangeschaft is.

‘Je kunt gewoon

letterlijk je badkamer

binnenlopen als je

onze VR-bril opzet’

,,Je kunt gewoon letterlijk je badkamer binnenlopen als je onze VR-bril opzet”, vervolgt bedrijfsleider Mark Weber. ,,Alle meubels, kleuren, merken, tegels en soorten ruimtes kunnen ingeladen worden in het systeem, waardoor de klant exact kan zien hoe zijn nieuwe badkamer eruit komt te zien. Stel dat de klant twijfelt over een kleur tegel, dan passen we dat met een druk op de knop aan. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de locatie van het bad of toilet. De complete badkamer wordt virtueel weergegeven bij ons in de winkel. En omdat wij uitsluitend A-merken leveren zijn alle producten ingevoerd in de VR-database. Je ziet dus daadwerkelijk het product dat je bedoelt en niet iets dat er enigszins op lijkt. Uiteraard maken we zowel het 3D- als het VR-ontwerp volledig kosteloos. De klanten reageren er super enthousiast op, en dat is natuurlijk logisch.”

Sani-Dump telt inmiddels 41 filialen in Nederland en België. De succesvolle keten betiteld haar filialen zelf liever als ‘megastores’ en na een bezoekje aan Sani-Dump Purmerend wordt duidelijk waarom. 1300 m2 Vol van luxe sanitair en tegels. Complete assortimenten van A-merken als Grohe, Sphinx, Villeroy en Boch, Geberit, Wisa, Damixa en Hotbath staan uitgestald bij Sani-Dump. Losstaande baden, stoomcabines, douchewanden, design-

sanitair, regendouches, badmeubels in alle soorten en maten, het complete Sunshower arsenaal en zelfs een uitgebreide tegelafdeling. ,,Dat alles bieden we volgens de Sani-Dump formule aan: ‘A-merken sanitair & tegels tegen bodemprijzen.’ Dat kunnen we doen omdat we onderdeel van de Sani-Dump keten zijn. Alles wordt voor 41 filialen ingekocht, waardoor we de beste prijzen van Nederland kunnen garanderen.”

‘We willen een

badkamer pas

aan ze verkopen

als ze hem hier

ook echt wíllen kopen’

Op dagelijkse basis wordt de winkel bediend door twee medewerkers. ,,Daar moet zeker iemand bijkomen”, aldus Neal, die een bijzondere filosofie nahoudt op het verkopen van badkamers: ,,Wij duiken mensen niet gelijk op de nek als ze hier binnenstappen. We willen een badkamer pas aan ze verkopen als ze hem hier ook echt wíllen kopen.” Ondanks die laagdrempeligheid wil de Volendammer de capaciteit in zijn zaak opschroeven door een extra adviseur aan te nemen. ,,Het is een hartstikke veelzijdig beroep. Als badkameradviseur sta je klanten te woord, ontwerp je badkamers, stel je offertes op, maar help je bijvoorbeeld ook een handje in het magazijn als er goederen geleverd worden. We doen alles hier samen, waardoor je een lekker afwisselend takenpakket hebt. En daarbij bieden we een uitermate goede werksfeer. Dus, ben je niet op zoek naar een prachtige, nieuwe badkamer, maar wel naar een nieuwe baan? Ook dan ben je van harte welkom bij Sani-Dump Purmerend. Kom langs en maak kennis met je nieuwe collega’s. De koffie staat klaar.”

Sani-Dump Purmerend

Voltastraat 1

1446 VA Purmerend

Tel.: 0299 351 771

E: purmerend@sanidump.nl

OPENINGSTIJDEN:

Maandag: Gesloten

Dinsdag: 09:00 - 17:30

Woensdag: 09:00 - 17:30

Donderdag: 09:00 - 17:30

Vrijdag: 09:00 - 20:00

Zaterdag: 09:30 - 17:00

Zondag: Gesloten