Sanidump Volendam nu ook VT Wonen dealer

VT Wonen is een zeer bekend merk in Nederland, Kees Tol, onze bekende dorpsgenoot, presenteert wekelijks een programma op TV over lifestyle en VT Wonen. Het is dan ook bijzonder dat er nu ook een VT Wonen-dealer in Volendam zit.

VT Wonen is toonaangevend op het gebied van stijl en mode in Nederland. Sanidump, reeds jaren gevestigd aan de Julianaweg in Volendam, is een begrip voor Sanitair en Tegels in de regio. Sanidump is zeer trots dat ze sinds een paar weken VT Wonen baden dealer zijn.

In de showroom is er een opstelling gemaakt met een onderdeel van het VT Wonen baden assortiment, en het mag gezegd worden, dit ziet er geweldig uit. Het fraaie meubel is uitgevoerd met een betonnen wastafel en een stalen frame in het mat zwart.