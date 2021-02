Ringen om Volendam:

Sanna: schrikken en herstellen van corona

Ineens drong het ook bij de Nederlandse turnselectie binnen: corona. Sanna Veerman werd er door overvallen en zat opeens thuis. ,,Het was nieuw voor ons als turnsters. Gelukkig heb ik niemand besmet en dat is wel fijn. Maar hoe ik het zelf heb gekregen, is nog steeds de vraag”, zegt Sanna.





,,De woensdag is voor mij meestal zo’n tussendagje, dan kan het zijn dat het wat minder gaat, maar twee weken terug voelde ik me zó slap. Ik ging vroeg naar bed, had een slechte nacht en werd wakker met hoofdpijn. Toch maar een test doen en tja, ik was positief. Hoe kon dat gebeuren?”

,,Om me heen was iedereen negatief. Ik ben nooit grieperig, maar werd best wel ziek en moest afwachten welke invloed het zou hebben op het sporten.”

,,Tot dusver werden wij als nationale turnsters nog niet wekelijks getest, dat protocol zou juist worden ingezet.”

Afgelopen donderdag begaf Sanna zich weer richting trainingshal. ,,Toen ik de training hervatte, merkte ik dat mijn conditie een tik heeft gehad. Vrijdag had ik dat ook. Dat betekent dat ik conditioneel gezien een paar weken ben teruggeworpen en het een kwestie is van opnieuw opbouwen. Ik ging van een hele dag slapen, naar een dag niks doen en vervolgens twee keer trainen. Ik wist dus dat het zwaar zou worden. Had zelfs spierpijn na het trainen. ”

,,Door de hele situatie rond corona heb ik afgelopen jaar wel vaker met teleurstellingen te maken gehad, bijvoorbeeld omdat wedstrijden niet doorgingen. Ik weet daardoor hoe lang het duurt totdat ik weer op niveau ben en daar vertrouw ik nu ook op. Ik ben er van overtuigd dat het mijn planning niet in de war gaat schoppen.”

Qua geur- en smaakvermogen is het nog wel een dingetje. ,,Ik ruik nog bijna niks, qua smaak gaat het iets beter, maar sommige dingen proef ik nog niet. Zoals het taartje op mijn verjaardag afgelopen week, daar proefde ik maar een beetje van. Ik denk dat het wel terugkomt. Het is heel gek, omdat je weet wat je eet en dan denk je te weten wat je proeft.”

Na de zondagtraining herstelde zij al beter. ,,Het gaat dus de goede kant op.” Volgens planning zou Sanna in de tweede week van maart deelnemen aan de World Cup in Doha. ,,Daar heb ik mijn zinnen op gezet, maar we zijn uiteraard afhankelijk van wat corona en de maatregelen doen.”