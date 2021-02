‘Dit zou mogelijk tot nieuwe leden voor de schaakclub kunnen leiden'

Schaaksport floreert door successerie Netflix

Schaken is populairder dan ooit. Schaakborden gaan als warme broodjes over de toonbank en online platforms melden een sterke toename in het aantal nieuwe spelers. Een belangrijke oorzaak daarvan is het grote succes van de Netflix-serie ‘The Queen’s Gambit’. Met tientallen miljoenen kijkers is dit een van de meest bekeken titels van de streamingdienst. Daarnaast vond afgelopen maand het toernooi ‘Tata Steel Chess’ plaats – met een jeugdige Nederlandse winnaar – en hebben mensen door de pandemie mogelijk meer tijd om te schaken. De fanatieke Volendamse schaker Erik Steur (31) ziet om zich heen dat zijn sport leeft. Hij vertelt over de serie, de gevolgen ervan en hoe Schaakclub Volendam de coronatijd doorkomt.

Door Laurens Tol

Wat merken jullie als club van de toegenomen populariteit van schaken door de serie The Queen’s Gambit?

,,We zien nu weer leden terugkomen die eerst waren gestopt. Ook zijn er wat nieuwe leden bijgekomen. Misschien heeft dat ermee te maken dat ze zien dat schaken populair is. Die serie heeft absoluut gezorgd voor een toename aan populariteit van de sport, zo zie ik het. Dat is wel een heel positieve ontwikkeling. Aan de ene kant denk ik dat het door corona komt dat mensen het schaken herontdekken. Door The Queen’s Gambit is het nu voor jonge meisjes en vrouwen beter ‘in the picture’ gekomen. Het is volgens mij niet zo dat er van deze groep al nieuwe aanmeldingen zijn binnengekomen. Dames zijn uiteraard wel van harte welkom bij onze club. Wij maken geen onderscheid in man of vrouw. Een schaker is een schaker.”