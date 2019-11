Schaken op de Dijk met 58 deelnemers

Schaakclub Volendam organiseerde zaterdag weer het jaarlijkse Rapid-toernooi “Schaken op de Dijk”. Doordat er gelijktijdig meerdere schaaktoernooi gehouden werden was de deelname iets minder als voorgaande jaren.

Toch namen om 10.30 uur 58 schakers plaats achter de borden. Een van de deelnemers was een internationale schaakmeester uit China. Doordat er relatief wat minder schakers waren hadden Erik Steur en Luuk van Essen van Schaakclub Volendam kans op een prijs.

Door alle schakers werden 7 partijen Rapid gespeeld en er is bedenktijd van 15 minuten per persoon en 5 seconden per zet. Na afloop van het toernooi kregen alle schakers traditioneel een gerookte makreel aangeboden.