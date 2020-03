Schappen steeds gevuld bij DEEN

Na de persconferentie van premier Rutte, dat er extra maatregelen werden genomen om de gevolgen van het corona-virus te beperken, was het donderdagmiddag en vrijdag topdrukte bij DEEN Supermarkt. Er werd volop gehamsterd.

Met name de potgroenten, deegwaren, verpakte levensmiddelen en toiletpapier raakten op in de winkels. Maar de schappen werden al snel weer gevuld. Rick Appelman, bedrijfsleider van DEEN in de Van Baarstraat: “We hadden de zaak meteen onder controle. Er kwam snel nieuwe aanvoer en de schappen werden constant gevuld.

Het is totaal niet nodig om te hamsteren. Door de constante aanvoer was het in de schappen geen “gatenkaas”. We hebben bij DEEN korte lijnen dus kunnen we snel schakelen. Al het personeel was bereid om meteen te komen om de grote drukte op te vangen en de schappen bij te vullen. We hebben alles onder controle”.