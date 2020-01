Scheiden met Floris biedt naast totaalpakket ook budgetservice aan

Floris Heuyerjans is inmiddels een bekend gezicht in deze rubriek. De scheidingsmediator is na jaren voor grote organisaties te hebben gewerkt een jaar geleden voor zichzelf begonnen. ,,Ik had te maken met restricties, waardoor ik niet de tijd had voor de begeleiding en aandacht die ik echtparen wilde geven”, vertelt de ervaren bemiddelaar. ,,Als Scheiden met Floris kan ik deze service wél bieden, en dat doe ik ook. Om aan de wensen van alle klanten te kunnen voldoen, bied ik voortaan naast mijn totaalpakket ook scheidingsbemiddeling in aparte modules aan. De klant kan dan kiezen bij welke onderwerpen mijn begeleiding en advies wel gewenst zijn en welke items ze zonder professionele begeleiding af willen wikkelen.” De afgelopen weken is er in de nationale media een hoop te doen geweest omtrent partneralimentatie. ,,De maximale uitkeringsduur van partneralimentatie is teruggedraaid van twaalf jaar naar maximaal vijf jaar. Maar in de praktijk verandert er eigenlijk weinig.”

Door Kevin Mooijer

De herziene partneralimentatiewet is de afgelopen weken breed uitgemeten in de landelijke pers. Waar men voor 2020 kon rekenen op maximaal twaalf jaar partneralimentatie na een scheiding, is dat vanaf heden beperkt tot maximaal vijf jaar. Wel zijn er wat uitzonderingen meegenomen in de wetswijziging, waaronder onderwerpen als arbeidsongeschiktheid of ziekte, het (bijna) bereiken van de AOW-leeftijd of indien het paar over kinderen van jonger dan twaalf jaar beschikt. ,,In de praktijk wordt partneralimentatie in slechts 17% van alle scheidingsgevallen toegepast. Van die 17% wordt in minder dan 1% van de gevallen partneralimentatie aan de man uitgekeerd”, vertelt scheidingsmediator Floris. ,,Ondanks het feit dat partneralimentatie voor 2020 maximaal twaalf jaar lang uitgekeerd kon worden, bleken de uitkeringsjaren in werkelijkheid rond de vijf jaar te liggen. In dat opzicht verandert er dus eigenlijk weinig na de wetswijziging.”

Indien partneralimentatie wel toegepast wordt, dient het veelal als overbruggingsperiode van het moment van scheiden tot het moment waarop de ontvangende ex weer op eigen benen staat. ,,Het gebeurt vaak dat degene die er recht op heeft, de partneralimentatie weigert. Dit kan verschillende aanleidingen hebben. Diegene wil bijvoorbeeld zo snel mogelijk op eigen benen staan en wil dus niet profiteren van de ex, of voelt zich schuldig omdat hij of zij degene is die de scheiding in werking heeft gezet, of gewoon omdat het paar op een respectvolle manier uit elkaar wil gaan zonder moddergooien.”

Wat de uitkering van partneralimentatie betreft is in Volendam een unieke trend op te merken. ,,In Volendam is het vaak zo dat de vrouw na een scheiding al gauw weer een nieuwe baan heeft gevonden, waardoor de partneralimentatie stop kan worden gezet”, licht Floris toe. ,,Volendam is daar vrij uniek in, als je het vergelijkt met omliggende gemeentes.”

Vanzelfsprekend zijn er ook voorbeelden van echtparen die scheiden waar het anders gaat. ,,Het komt ook voor dat iemand roept ‘ik heb er recht op en je kunt het makkelijk betalen’. Het ligt er eigenlijk net aan hoe een stel uit elkaar gaat. Als dat op een vriendschappelijke, respectvolle manier gebeurt, komt het bijna nooit zover dat iemand partneralimentatie eist. Als mediator maak ik beide situaties mee.”

Floris stelt een convenant op met daarin de financiële situatie van het echtpaar en bepaalt eventueel aan de hand daarvan samen met het stel wat een realistisch bedrag is voor partneralimentatie. ,,Eén van de voorwaarden is natuurlijk dat het wel haalbaar moet zijn voor degene die het gaat betalen. Indien er bijvoorbeeld jonge kinderen in het spel zijn, gaat kinderalimentatie in alle gevallen voor. Dus naast eigen vaste lasten en kinderalimentatie moet er nog maar financiële ruimte over zijn voor eventuele partneralimentatie. Vandaar dat het in slechts 17% van alle scheidingsgevallen tot partneralimentatie komt.” Floris is vanwege zijn jarenlange ervaring in staat het juiste professioneel advies en begeleiding te bieden aan echtparen die met de gedachte lopen te willen scheiden.

Ondanks het feit dat de ervaren mediator echtparen te allen tijde aanbeveelt om voor het volledige servicepakket, dat Scheiden met Floris aanbiedt, te kiezen, heeft hij er toch voor gekozen om zijn services in aparte modules op te knippen. ,,We leven in een tijd waarin mensen veel zelf proberen met behulp van het internet. Na een formulier te hebben gedownload denken mensen het zonder professionele begeleiding af te kunnen. In sommige gevallen is dit ook het geval, maar in de meeste situaties natuurlijk niet. Mijn service omvat begeleiding bij scheiding van A tot Z. Ik ontzorg de klant volledig.”

Op adequate wijze neemt Floris het paar dat uit elkaar gaat bij de hand. ,,Van belastingkwesties tot kinderalimentatie en van de juridische procedure tot de pensioenrechten. Je kunt mijn volledige service zien als een all inclusive pakket, maar om op de hedendaagse markt in te spelen bied ik vanaf heden ook een budgetvariant van mijn services aan. Als er kwesties zijn die mensen zonder mijn advies en begeleiding af kunnen, dan kiezen ze gewoon de onderwerpen waarbij ze mijn hulp wel nodig hebben.”

Vanwege de mindere werklading die Floris bij de budgetservice ervaart, biedt hij deze tegen een gereduceerd tarief aan. Toch wil Floris benadrukken dat het belangrijk is om de kracht van een mediator te benutten. ,,Wanneer voor het totale pakket wordt gekozen, word je volledig ontzorgd. Neem bijvoorbeeld de pensioensopbouw van de ene ex, waarvan de andere ex recht heeft op een percentage. Mensen realiseren zich vaak niet dat ze recht hebben op een deel van de partners pensioen. In mijn financiële plan neem ik alle relevante zaken mee en kan ik duidelijk toelichten wat de exacte situatie is voor beide partijen. Een ander voorbeeld zijn de huwelijkse voorwaarden waaronder het echtpaar getrouwd is. Die zijn vaak zo specifiek opgesteld door de notaris, dat er bijna niet meer uit te komen is. En dan hebben we het nog niet eens over de belasting voor- en nadelen.” Dankzij Floris’ kennis en ervaring weet hij altijd op een neutrale manier de juiste weg te vinden, waarbij beide partijen tevreden richting huis keren. ,,Het eerste gesprek is volledig vrijblijvend. Kom een keer langs en ik laat zien wat ik voor jullie kan betekenen.”

Scheiden met Floris is gecertificeerd ADR en MfN (familie) Registermediator en als High Trust kantoor erkend door de Raad voor Rechtsbijstand. Daarnaast is Floris ook Financieel Echtscheidingsadviseur (FEA) en lid van de Kring van Scheidingsspecialisten (KvSs).

Bezoek voor meer informatie www.scheidenmetfloris.nl of bel naar 06-51920457.