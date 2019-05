Schenking aan CarMar en huldiging jubilarissen bij Schildersbedrijf Plat & Plat

Vrijdagmiddag was er in Bowling “De Zedde” een feestelijk samenzijn van Schildersbedrijf Plat & Plat B.V. Directeur Kees Plat kon vijf jubilarissen lovend toespreken en in de bloemen zetten. Kees Bont was 12,5 jaar in dienst bij het schildersbedrijf.

Er waren vier 25-jarige jubilarissen t.w. Niels Roskam, Jaap Tol, Jack Molenaar en Johan Schilder. Er werd ook afscheid genomen van een vakbekwame schilder want Evert Veerman gaat met pensioen. Stichting CarMar deelde ook mee in de feestvreugde.



Voorzitter Jan Tol (Nonnie) kon uit handen van Albert Plat (Bot) en zijn zoon Kees een cheque t.w.v. 2.000 euro in ontvangst nemen voor de bouw van het Huis van CarMar.