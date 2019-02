Schenking Kwakman Groep en Stichting Pater Klaas Schilder aan CarMar

Maandagmorgen mocht Jan Tol, de voorzitter van Stichting CarMar, in het kantoor van Kwakman Groep aan de Hyacintenstraat 38, een cheque in ontvangst nemen van 10.000 euro. Deze werd overhandigd door de directie van Kwakman Groep: Jaap Buijs, Jan Buijs en Will Jonk.

Directeur Jaap Buijs jr. ondertekende daarnaast een overeenkomst waarmee het afbouwbedrijf de komende vijf jaar, voor 1.000 euro per jaar, toetreedt tot de “CarMar Club van 100”. Jan Tol mocht ook een schenking in ontvangst nemen van de Stichting Pater Klaas Schilder. Voor de bouw van het Huis van CarMar werd een bijdrage van 5.000 euro gegeven. De bouw van het huis is inmiddels op de eerste verdiepingshoogte beland.