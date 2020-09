Scheuren en gaten in het asfalt

De Nivo-fotograaf werd tijdens zijn nieuwsrondje door een fietser erop gewezen eens een plaatje te schieten op de Wester Ven (bij de inrit naar het tenniscomplex van Dijkzicht en de oude Seinpaal). Vorig jaar zijn hier de Mgr. C. Veermanlaan, Schoklandstraat en Wester Ven “op de schop” gegaan en deze route is met een nieuwe indeling en rotonde helemaal geasfalteerd.

Aan weerskanten van deze drukke doorgaande route zijn met rood asfalt fietspaden aangelegd. Met een witte lijn wordt deze gescheiden van de zwarte rijweg voor auto’s. Op sommige plaatsen zijn er al na korte tijd scheuren en gaten in het wegdek gekomen.

Het is voor fietsers hier zaak goed uit te kijken, dat er niet in zo’n scheur gereden wordt, want er kunnen dan valpartijen ontstaan. Het zou een goede zaak zijn als de scheuren snel gerepareerd worden.