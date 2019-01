Schilderij onthuld van Japanse brievenschrijver in Spaander

Na 40 jaar brieven te hebben ontvangen, ondertekend met een mysterieuze Japanse naam, startte Parool-journalist Lex Boon samen met directeur art hotel Spaander, Chris Noordstrand, een bijzondere zoektocht in Japan om te achterhalen wie deze persoon is.

Het is een bijzondere zoektocht geworden waar Lex Boon een prachtig verhaal over heeft geschreven in het Parool. Naar aanleiding van het bezoek naar Japan heeft kunstenaar Rinus van Hall, die ook mee was gegaan naar Japan, een prachtig schilderij gemaakt om dhr. Kaor te eren. Dinsdagmiddag om 17.00 uur werd dit schilderij, onder grote belangstelling van de landelijke pers en vele genodigden, onthuld door Chris Noordstrand en Lex Boon in de Herberg van art hotel Spaander.