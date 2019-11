Schilderworkshops in het Nicolaashof

Hannie Hendricks is al jaren werkzaam op de receptie van het Sint Nicolaashof. Deze week zal zij voor het laatst achter de balie zitten, want ze gaat met pensioen. In het Nicolaashof heeft zij voor de bewoners schilderworkshops opgezet op de vrijdagochtenden in zaal “de Plecht”. In samenwerking met het project “Oude Meesters” worden de schilderlessen gegeven.