Schitterende nieuwe ijskraam van Do aan de haven

Het ijs van Do Tol, dat al 32 jaar wordt verkocht vanuit de ijskar aan de Haven, is een begrip in Volendam en omstreken. Sinds maandag is een nieuwe ijskraam in gebruik genomen, die een echte aanwinst betekent aan de Haven.

Het is een iets ruimere kar geworden, van waaruit Mariska, Do en Domingo de klanten kunnen bedienen. Het assortiment is met diverse smaken ijs uitgebreid. Men kan hier terecht voor zelf gemaakt schepijs met de lekkerste ingrediënten en de hoogste kwaliteit.

Naast de diverse nieuwe ijssmaken kan men in de kraam terecht voor het alom bekende “Do-ijs” en soft-ijs. In het assortiment van de ijskraam van Do zijn tevens te koop milkshakes, sorbets, ijs in Sunday-bekers of hoorntjes en verschillende dips.