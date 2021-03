Scholtens betrekt toekomstige bewoners bij realisatie plannen Lange Weeren

Projectontwikkelaar Scholtens belegde onlangs een online-bijeenkomst voor toekomstige bewoners van de Lange Weeren, met als doel het bespreken van de woonwensen. Scholtens-projectleider Peter van Asselt was zeer tevreden met de digitale opkomst. ,,Er waren maar liefst 63 huishoudens die deelnamen aan de bijeenkomst. Het is fijn om te ervaren dat mensen graag met ons mee willen denken over hun toekomstige woonomgeving. We hebben veel suggesties bij kunnen schrijven die we gaan gebruiken om het plan te verbeteren.”

Door Kevin Mooijer





De presentatie werd positief ontvangen door de toekomstige Lange Weeren-bewoners. ,,We kregen een sterke indruk van de betrokkenheid van de aanwezigen. Daarom organiseren we op korte termijn nog twee themabijeenkomsten om dieper in te gaan op het plan. Op 10 maart gaan we het hebben over natuur en water, op 16 maart behandelen we stedenbouw en verkeer en op 30 maart staat de slotbijeenkomst ingepland.”

Na het participatieproces waarin de Lange Weeren plannen zich bevinden zal het complete concept bij het college van B&W worden aangeboden, waarna de gemeenteraad een besluit zal nemen over het plan. ,,Als die uitkomst positief is dan gaan we ons gelijk richten op de vervolgstappen. Een belangrijk onderdeel van de volgende stap is de realisatie van het bestemmingsplan. Uiteraard zullen we in die fase weer alle betrokkenen de gelegenheid bieden om te reageren.”

Kans

Wanneer zal worden gestart met de bouw van de Lange Weeren is nog niet bekend. ,,Die vraag krijgen we natuurlijk enorm veel. We zitten inmiddels op meer dan 1800 geïnteresseerden, waarvan 80% uit Volendam komen. Die mensen willen uiteraard allemaal weten wanneer ze kans maken op een woning.”

Ondanks dat een harde datum nog niet genoemd kan worden, kan Peter wel voorzichtig een inschatting doen. ,,Als het bestemmingsplanproces afgerond is, zullen we nog wat tijd moeten uittrekken om de grond bouwrijp te maken. Ik denk dat ik redelijk optimistisch ben als ik zeg dat we over drie jaar gaan bouwen. Een jaar later zullen dan de eerste woningen worden opgeleverd. We zouden natuurlijk al graag starten met bouwen, maar het wachten is nog op de vergunning. We zullen de toekomstige bewoners nog even om geduld moeten vragen.”

Enquêteresultaten

Onlangs heeft Scholtens een enquête betreft de Lange Weeren gehouden, welke ingevuld werd door 700 personen. Eén van de belangrijkste ondervindingen van de resultaten bleek dat geïnteresseerden voornamelijk jonge mensen uit Volendam zijn. ,,Ook opmerkelijk was dat de vraag betreft het type woningen heel divers bleek. Eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen, appartementen, maar ook vrijstaande woningen kwamen als voorkeur voorbij. Daarnaast hechten toekomstige bewoners veel waarde aan een groene omgeving met voldoende recreatiemogelijkheden en wil koste wat kost problemen met betrekking tot wateroverlast voorkomen. Ik durf te stellen dat ons plan uitblinkt in deze onderdelen. Het plan is zo ontworpen, dat zelfs de zwaarste regenbuien niet kunnen zorgen voor natte voeten. Dat is een onderwerp dat de Lange Weeren uniek maakt.”

Ondanks de vergevorderde plannen en het enthousiasme bij veel mensen, is niet iedereen blij met de Lange Weeren. ,,Wij begrijpen als geen ander dat niet iedereen voorstander is van de aanleg van de nieuwe woonwijk. Bij verandering is er altijd weerstand. Wat wij belangrijk vinden is dat iedereen kan beschikken, over accurate informatie. Die informatie reiken we aan op de website www.langeweeren.info. We staan altijd open voor een goed gesprek. Uiteraard geldt dat ook voor de mensen die geen voorstander zijn van de Lange Weeren. Samen met collega Richard de Ruiter doe ik mijn uiterste best om voortgang te houden in de ontwikkeling van de Lange Weeren. Als mensen vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op via info@wonen-volendam.nl.”