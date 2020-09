Leo Huis opvolger van Loek Kras bij St. Nicolaasschool

Schoolleider zet in op modern onderwijs

Op 1 juli nam de St. Nicolaasschool met een lach en een traan afscheid van de met pensioen gaande Loek Kras. De Volendammer trok na 14,5 jaar als directeur aan de basisschool verbonden te zijn geweest, de deur achter zich dicht. Achter de schermen werkte hij al nauw samen met zijn opvolger, Leo Huis (41). ,,Officieel ben ik 1 augustus begonnen, maar er komt natuurlijk een stukje voorbereiding kijken bij wanneer je directeur van een school wordt.” Deze nieuwe uitdaging betekent voor Leo zijn eerste functie als schoolleider. ,,Dit is het perfecte moment in mijn loopbaan, voor deze stap.”

Door Kevin Mooijer

Leo is vol goede moed begonnen aan zijn nieuwe functie als directeur van de St. Nicolaasschool. ,,Hoewel ik nog in de kennismakingsfase zit, merk ik al dat we een gezond en gezellig team hebben. Ik wil iedereen op de school natuurlijk goed leren kennen. Niet alleen om te weten wat hun visie op het onderwijs is, maar ook hoe ze verder in het leven staan. Of persoonlijk alles goed gaat en of iemand zich volledig op zijn of haar gemak voelt in de huidige functie.”