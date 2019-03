Schoonveegactie op en rond de Nicolaasschool

Op zaterdag 23 maart vindt de Landelijke Opschoondag plaats, die voor de 17e keer door NederlandSchoon wordt opgezet. Voorafgaande hierop worden door diverse scholen en verenigingen schoonveegacties ondernomen.

Vorig jaar werd door de Spinmolen al aan deze actie deelgenomen en werd het schoolplein en de omgeving van zwerfvuil ontdaan. Afgelopen vrijdag was de NederlandSchoon-actie op de Sint Nicolaasschool in het Boelenspark. Alle groepen namen aan de schoonveegactie deel. Er werd in de klassen voorlichting gegeven over de vervuiling van de Noordzee en de plastic soep in de Grote Oceaan. In groepjes trokken de jongens en meiden er op uit om zwerfvuil op te rapen met prikkers vanaf het plein, uit het park en de omliggende straten.