Senn Leeflang de ‘Baby van de Maand’

Uit de geboortekaartjes die in juli gedrukt zijn bij Drukkerij Nivo werd op 1 augustus het kaartje getrokken van Senn Leeflang, die daarmee de ‘Baby van de Maand’ is geworden. Senn (Nicolaas Adrianus) is het zoontje van Lindsey Bond en Frank Leeflang en zij wonen op de Wieringenlaan 48 op de Broeckgouw. Senn zag het levenslicht op vrijdag 6 juli en woog bij de geboorte 3248 gram.