Senz Bouw en Metsel Support Volendam betrekken nieuw pand

Ontwikkelingen volgen elkaar in razendsnel tempo op, vorige week stond er een mooi stuk in de Nivo over het 20-jarig bestaan van Senz Bouw, dat is opgericht op 1 juni 2000 door John Steur en René Zwarthoed.

Het personeelsbestand is de afgelopen 6 jaar behoorlijk gegroeid, daarnaast is tezamen met Kees Zwarthoed (Kirry) de Metsel Support Volendam BV enige jaren terug opgericht. De huidige locatie aan de Beitelstraat 13A te Edam is aan de kleine kant geworden.

Na een aantal gesprekken met Jaap Veerman (Vema), zijn vrouw en Joep hebben partijen overeenstemming bereikt over een verhuizing naar een groter pand aan de Nijverheidstraat 23a te Edam waar nu al voldoende ruimte in aanwezig is, maar waar ook met het oog op de toekomst nog verdere uitbreidingen mogelijk zijn.