Servicepunt RSWP Edam-Volendam nu gevestigd aan de Kielstraat 17

Vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur was er in de recreatieruimte van de appartementenflat Kielstraat 17, een gezellig samenzijn voor alle bewoners en andere belangstellenden. Hier is de nieuwe locatie van RSWP Edam-Volendam (WonenPlus) vanaf heden gevestigd. Van maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur kan men hier terecht voor vragen rond dienstverlening.