Sfeervolle Kersttocht rondom de Jozefschool

Door de schoolsluiting vanwege de lockdown werd de voor woensdag geplande Kersttocht rondom de Jozefschool een dag vervroegd. Om 16.45 uur ging dit sfeervolle gebeuren van start, dat iets weg had van de Sint Maartenviering.

De kinderen gingen in groepjes (met een ouder als begeleiding) een route lopen door de Oude Kom. Daarbij werden verlichte lampionnetjes meegedragen. Op tien locaties op de route werd het Kerstverhaal verteld of uitgebeeld. De leerlingen van groep 8 stonden op de verschillende locaties om te vertellen over het kerstfeest.

Ook werden Kerstliedjes gezongen en enkele kinderen waren hierbij verkleed als engelen of beeldden het kerstverhaal uit. Onderweg kregen de kinderen een pakje drinken aangeboden, een plakje cake en na de route gelopen te hebben op het schoolplein een kopje soep.