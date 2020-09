Showroom Sani-Dump verhuisd naar Purmerend

De showroom van Sani-Dump, die gevestigd was aan de Julianaweg, is verhuisd naar de Voltastraat 1 in Purmerend. Neal Veerman (Dekker) wist al snel een super locatie te vinden voor de showroom. Deze is vorige week open gegaan.

De nieuwe behuizing heeft dezelfde oppervlakte als in Volendam, maar nu zijn alle noviteiten in de showroom verwerkt. Van alle meubelmerken zijn de nieuwste modellen in de fraaie showroom opgesteld. Hierin is tevens een plein met vrijstaande baden gekomen. De baden zijn in verschillende kleuren leverbaar.

Verder is er keuze uit liefst 35 douchecabines. De nieuwste trends op badkamergebied zijn bij Sani-Dump te vinden, zoals ingebouwde kranen, houtlook meubels en gekleurde wastafels en kranen in diverse kleuren en materialen (staal of grafiet).