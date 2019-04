Shreya en Savya doneren hun haar aan stichting Haarwensen

,,Weet je het zeker?” In BT Hair & Beauty staat de kapster al klaar met de schaar in haar handen, maar vraagt het voor de zekerheid nog even aan de 8-jarige Savya Gurung, die op de kappersstoel zit. Het is voor hem niet zomaar een knipbeurt, hij laat maar liefst dertig centimeter van zijn lange zwarte haar afknippen. Zelfverzekerd geeft hij een knik en dan pakt de kapster een gevlochten pluk haar in haar handen en knipt deze abrupt af.

Door Leonie Veerman

Naast hem zit zijn elfjarige zus Shreya, die ook dertig centimeter van haar haar laat knippen. Dit doen Savya en Shreya niet zomaar; zij doneren hun haar aan stichting Haarwensen. Shreya legt uit waarom ze dat doen: ,,Er zijn zieke kinderen die al hun haar kwijtraken. Wij hopen dat er van ons haar mooie pruiken gemaakt kunnen worden voor deze kinderen, zodat ze zich toch normaal kunnen voelen.”

Het is een hele mooie gedachte van broer en zus. De ouders van Savia en Shreya komen uit Nepal, en zowel broer als zus hebben ook heel mooi zwart glanzend haar, waar vast en zeker erge mooie pruiken van gemaakt gaan worden.

Ook je haar doneren aan stichting Haarwensen? Dit kan gratis bij BT hair & beauty aan de Julianaweg. Terwijl hun eigen haar nog netjes in model geknipt wordt, vertelt Shreya dat ze later dokter worden. Dan kan ze nog meer zieke mensen kan helpen. De stoere Savya droomt ervan om later politieagent te worden. Beide kinderen spreken op jonge leeftijd al drie talen (Nederlands, Nepalees en Engels), doen het erg goed op school en afgelopen week wonnen ze zelfs de schaakkampioenschappen voor scholen. Naast hun liefdadigheid zijn ze dus bovendien ook erg slim!

Na afloop poseren ze trots met de vlechten die zij doneren. Of ze tevreden zijn? ,,Zeker!” zeggen ze beide overtuigd. ,,Als ons haar weer langer is gegroeid willen we het nog een keer doneren!”

Brenda van BT hair & beauty: ,,Stichting Haarwensen maakt gratis haarwerk voor alle kinderen onder de 18 jaar die door een ziekte hun haren zijn verloren. Alle haarwerken worden met de hand gemaakt. Dit kost veel tijd en dus geld, naast haardonaties is dus er ook een hoop geld nodig om deze haarwerken te maken. Mocht je dus ook iets willen doneren, maar geen lang haar hebben, kun je dus ook altijd een (klein) geldbedrag overmaken. Dit kan via: https://haarwensen.nl/doneren

Iedereen die zijn of haar haar wil doneren, wordt bij BT hair & beauty gratis geknipt, zo dragen wij ook ons steentje bij.”

Spelregels stichting Haarwensen

• De lengte van het haar dient minimaal 30 cm te zijn.

• Alle natuurlijke haarkleuren, behalve grijs haar, zijn welkom.

• Het haar schoon, droog en in een vlecht toesturen.

• Het haar dient zacht en soepel aan te voelen.

• Geverfd, behandeld en geblondeerd haar kunnen wij niet gebruiken.