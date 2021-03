Shreya en Savya doneren hun haar aan Stichting Haarwensen

In het stijlvolle nieuwe interieur van de pas verhuisde kapperszaak BT Hair & Beauty aan de Julianaweg 51 lieten Shreya en Savya Gurung afgelopen vrijdag hun haren knippen. Het was niet zomaar een knipbeurt voor de dertienjarige en tienjarige zus en broer. Ze doneerden elk ruim dertig centimeter van hun prachtige lange zwarte haar aan Stichting Haarwensen, een stichting die gratis haarwerken maakt voor kinderen die door ziekte hun haren zijn verloren.

Door Leonie Veerman





Voordat de kapsters van BT Hair en Beauty hun schaar erbij pakten, werd het haar van Shrea en Savya eerst in meerdere lange vlechten gevlochten. Eenmaal afgeknipt, wordt het gevlochten haar netjes in pakketjes naar de stichting gestuurd, waar het vervolgens verwerkt wordt tot mooie pruiken.

Shrea en Savya blijven er opvallend rustig onder als hun haar met enkele abrupte knipbewegingen wordt afgeknipt. Ze doen het namelijk niet voor het eerst. Twee jaar geleden was de Nivo ook al aanwezig toen hun lange haren werden geknipt voor Stichting Haarwensen.

‘Ik hoop dat de

kinderen zich met

een pruik van ons haar,

ondanks hun ziekte,

toch weer normaal

kunnen voelen’

Shreya legt uit dat ze het mooi vindt dat ze op deze manier andere kinderen kan helpen die het moeilijk hebben. ,,Ik hoop dat de kinderen zich met een pruik van ons haar, ondanks hun ziekte, toch weer normaal kunnen voelen.” Het helpen van anderen is iets dat zowel broer als zus erg belangrijk vinden. Zo vertelt Shreya dat ze later chirurg wil worden, en haar broer Savya droomt er van om politieagent te worden.

In ruil voor het doneren van hun haren worden de korte kopjes van Shreya en Savya door de kapsters van BT Hair en Beauty weer netjes in model geknipt. Savya gaat voor stoer schouderlang haar en Shreya kiest voor een mooie korte coupe met pony.

Stichting Haarwensen maakt gratis haarwerk voor alle kinderen onder de 18 jaar die door een ziekte hun haren zijn verloren. BT Hair & Beauty draagt een steentje bij aan dit mooie initiatief: wie zijn of haar haar wil doneren, wordt in de nieuw ingerichte kapperszaak aan de Julianaweg 51 gratis geknipt.”

Spelregels stichting Haarwensen

• De lengte van het haar dient minimaal 30 cm te zijn.

• Alle natuurlijke haarkleuren, behalve grijs haar, zijn welkom.

• Het haar dient na het knippen schoon, droog en in een vlecht worden toegestuurd.

• Het haar dient zacht en soepel aan te voelen.

• Geverfd, behandeld en geblondeerd haar kunnen wij niet gebruiken