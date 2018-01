Siem en Gaartje Tol-Runderkamp 60 jaar getrouwd

Donderdagmiddag bracht burgemeester Lieke Sievers een felicitatiebezoek aan het diamanten echtpaar Siem Tol (85) en Gaartje Tol-Runderkamp (van Willempie, 84), dat sinds 2 jaar op Sint Nicolaashof 21 woont. Daarvoor woonden Siem en Gaartje in de Sint Gerardusstraat 25.

De burgemeester had voor het jubilerende paar een mooi bloemstuk meegenomen. Koffie met gebak werden genuttigd en er werd even een praatje gemaakt. Siem en Gaartje zijn op 28 december 1957 voor de wet getrouwd. Zij hebben 3 kinderen gekregen: Afra, Wim (†) en Jack en ze hebben 6 kleinkinderen.

Het 60-jarig paar is nog gezond van lijf en leden en kwakkelende weg rommelen ze rustig aan verder. Siem Tol is jarenlang visserman geweest, werkte vervolgens op de Enkev en daarna bij het Gasbedrijf tot aan z’n pensioen.