Sierbestrating Jonk sponsort St. Mauritius

Sierbestrating Jonk is al vele jaren een materiaalsponsor van de plaatselijke gymnastiekvereniging. Bij de St. Mauritius buitenevenementen helpt Sierbestrating Jonk de vereniging al met bepaalde materialen om de toestellen buiten op te kunnen zetten.

Met bijna 900 leden is St. Mauritius een grote vereniging en zeker ook voor de jeugd in Volendam onmisbaar. Onlangs is de bouw gestart van het nieuwe Sportcampus op de Broeckgouw welke voor St. Mauritius in het najaar ook de nieuwe thuishaven zal worden.

De vereniging moet echter zelf wel zorg dragen voor een groot deel van de inrichting van de zaal en dat is vanuit financieel oogpunt een grote uitdaging. De directie van Sierbestrating Jonk heeft daarom besloten om invulling te geven aan het St. Mauritius sponsorplan en hoopt dat de vereniging zal slagen in haar ambities.