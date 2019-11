Sint Nicolaas bezoekt de kunstijsbaan

IJsclub Volendam organiseert ook dit jaar weer de schaatslessen voor de jeugd op kunstijsbaan “De Westfries” in Hoorn. Er is weer veel animo voor want wekelijks rijden 256 kinderen hun rondjes op de ijsbaan. De jongens en meisjes hebben de schaatskunst al goed onder de knie na 8 lessen.

Een van de jaarlijkse hoogtepunten is het bezoek van Sint Nicolaas en de schaatspieten aan “De Westfries”. Vrijdagmiddag was de Goedheiligman voor de zevende keer naar de ijsbaan gekomen. Het eerste half uur van de schaatsles reden de kinderen in de donkere ijshal met verlichte lampionnen van Sint Maarten hun rondjes.

Dat zorgde voor een mooie aanblik. Om 5 uur arriveerde Sint Nicolaas met de schaatspieten. De Goedheiligman nam plaats in de arrenslee een twee rondjes over de baan zijn gereden. Er stond zeer veel publiek langs de kant.