Sint Nicolaas digitaal op schoolbezoek

Door de Corona-maatregelen was het nog een hele bedoening om de jaarlijkse Sinterklaasbezoeken aan de basisscholen op te kunnen zetten. Verschillende opties kwamen er op tafel te liggen. Uiteindelijk ging het Sintbezoek dit jaar digitaal.

De primeur was woensdagmorgen voor de kinderen van de Spinmolen. Via een livestream konden de kinderen in de aula van de school Sinterklaas, Pietje Piet en enkele van zijn knechten op het scherm zien.

Sinterklaas droeg voor de eerste keer zijn prachtige nieuwe mantel. In de school waren twee Pieten present. De beelden van Sint en de Pieten werden opgenomen in het bedrijfspand van Kubbinga, dat omgetoverd was tot een fraaie Sint-studio.