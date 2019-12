Sintbezoek aan Dans en Training Leeflang

Er konden echt geen kinderen meer bij, toen Sinterklaas en alle zwarte pieten de PX kwamen bezoeken woensdagmiddag bij Dans en Training Leeflang. Sinterklaas en de pieten konden genieten van enkele optredens en zelfs van een breakdance act!

Ze hebben nu zelf ook een breakdance piet mee, waar Sinterklaas erg blij mee is, dus dit optreden was een grote verrassing. De pietendans werd ook door alle kinderen en de Pieten gedanst en tot slot werd de langste pepernotenpolonaise ooit gelopen!! Het was weer één groot feest.