Slobbelandkamp voor 198 kinderen

Maandagmorgen is voor de 29e keer het Slobbelandkamp van start gegaan. In alle vroegte zijn de 26 tenten in een grote kring op het hoogste deel van het terrein opgezet. Hierin is voor 24 vriendinnen- en vriendenploegen de kampweek van start gegaan.

’s Morgens werden de totempalen door de 198 jongens en meiden in elkaar getimmerd en beschilderd met de namen van de groepen. Het thema van het Slobbelandkamp is “Kerst”. Bij de entree staan vier opgetuigde kerstbomen en tussen de buien door werden maandag de tenten versierd in het thema.

Leon Smit en Francisca van Vlaanderen zijn weer de leiders van het Slobbelandkamp en een grote groep vrijwilligers heeft weer een week van de vakantie opgeofferd om de jeugd te vermaken en begeleiden. Samen hopen ze er een topweek van te maken.