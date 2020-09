Sloop hoekwoning in Kap. Ruiterstraat

De hoekwoning Kapelaan Ruiterstraat 1 is onder de sloophamers verdwenen. Op de vrijgekomen plaats zal een nieuwe woning gebouwd gaan worden. Het is de eerste woning van deze rij woningen in de Kap. Ruiterstraat die gesloopt is.

Op het Korea, zoals deze woonwijk genoemd wordt omdat deze in de 50-er jaren van de vorige eeuw tijdens de Korea-oorlog gebouwd is, zijn in enkele straten al verschillende woningen gesloopt en nieuw gebouwd, zoals o.a. in de Prinses Beatrixstraat, Prinses Margrietstraat en de Kathammerstraat.

Nu dus ook een woning met sloop en nieuwbouw in de Kapelaan Ruiterstraat. Dat zullen er in de toekomst ongetwijfeld nog meer worden, want na 70 jaar voldoen de meeste huizen in deze woonwijk niet meer aan de huidige woon- en milieubesparende eisen.