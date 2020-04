Sloop van de ‘oude’ Blokwhere

Nadat eerst de bomen zijn gekapt naast de school en de bosschages verwijderd van het plein wordt nu het schoolgebouw van de “oude” Blokwhere aan de Willem Tholenstraat gesloopt door medewerkers van sloopbedrijf Havik uit Kwadijk.

Met groot materieel wordt de klus uitgevoerd. Eerst worden enkele lokalen aan de voor- en zijkant gesloopt en daarna is er tussendoor nog een sloopklus elders. Zodra die afgerond is gaan de mannen van Havik weer verder met het ontmantelen van De Blokwhere. Het zal dus nog wel twee weken gaan duren voordat het terrein bouwrijp is.

Tussendoor wordt ook nog gesondeerd om de lengte van de te heien palen te berekenen. Op de vrijgekomen plaats wil Stichting Woning Beheer “De Vooruitgang” huurappartementen gaan realiseren.