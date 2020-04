Sloop van ‘oude’ Blokwhere-school

Afgelopen week zijn de vakslopers van Aannemingsbedrijf Havik weer verder gegaan met het slopen van de ‘oude’ Blokwhere-school aan de Willem Tholenstraat.

Tussendoor was er een sloopklus elders en nu gaan de laatste resten van het schoolgebouw tegen de vlakte. De sloopmaterialen worden gescheiden afgevoerd in containers. In de loop van de week zal het pand wel helemaal gesloopt zijn.

Op de vrijgekomen plaats wil Stichting Woning Beheer De Vooruitgang huurappartementen voor starters realiseren.