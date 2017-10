Sloop van woning in de Sint Antoniusstraat

Maandagmorgen zijn de topslopers van aannemingsbedrijf Havik begonnen met de sloop van een woning in de Sint Antoniusstraat.Hier heeft vele jaren Henk Bond (Loen) gewoond.

Dit huis is in het voorjaar gekocht door Henk en Carla Visser. Zij later hier een nieuwe woning bouwen. Maar eerst moet de sloop afgerond zijn. De planning is dat de sloopwerkzaamheden nog deze week gereed komen.Vanaf volgende week kan Mercuur Bouw dan starten met de bouw van de nieuwe woning, die uitzicht heeft op de Sint Gerardusstraat.