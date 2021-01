Sloop van woning op de Meerzijde

Afgelopen week vonden sloopwerkzaamheden plaats op de Meerzijde. Naast de vroegere (en eerste) winkel van Speelgoedpaleis Bart Smit en later Doolhof Mode, is een woning onder slopershamer verdwenen.

Woensdagmorgen vonden de laatste werkzaamheden van de sloopklus plaats. In de krappe ruimte was het best wel manoeuvreren geblazen met de graafmachine. Via de smalle Meerzijde en Sijmen Molstraat werden de sloopmaterialen verplaatst en in een container later afgevoerd.

Op de vrijgekomen plaats zal een nieuwe woning worden gebouwd.